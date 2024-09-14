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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Флитвуд
Карлайл Юнайтед - Флитвуд: обзор матча 14 сентября 2024
Карлайл Юнайтед
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Флитвуд
42'
Ч. Уайк (П)
52'
Ч. Уайк
10'
Д. Мэйор
19'
R. Coughlan
67'
Д. Мэйор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Флитвуд
87'
Желтая карточка
К. Джонстон
Желтая карточка
Д. Джонс
83'
Замена
H. Neal
️️️️
H. Biggins
83'
Желтая карточка
A. Davies
79'
Желтая карточка
H. Biggins
78'
77'
Желтая карточка
R. Coughlan
72'
Замена
Р. Брум
️️️️
М. Виртю
71'
Замена
Д. Болтон
️️️️
Р. Беннет
67'
ГОЛ! 2:3!
Д. Мэйор
Пас отдал
К. Джонстон
Замена
Д. Вела
️️️️
D. McGeouch
67'
61'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Graydon
61'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хелм
61'
Замена
E. Bonds
️️️️
М. Хант
58'
Желтая карточка
М. Виртю
ГОЛ! 2:2!
Ч. Уайк
Пас отдал
D. McGeouch
52'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Д. Сади
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Уайк
42'
21'
Желтая карточка
М. Хелм
Желтая карточка
A. Hayden
20'
19'
ГОЛ! 0:2!
R. Coughlan
Пас отдал
М. Хант
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэйор
Пас отдал
R. Graydon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Флитвуд
4
Джеймс Болтон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
16
Elliot Bonds
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
2-3-5
21
Льюис
6
Лавелл
3
11
Джонс
10
Сади
21
10
2
6
22
10
Уайк
2-1-5-2
23
Харрингтон
2
Джонстон
6
Беннет
21
Хант
44
10
Мэйор
10
Хелм
19
24
Виртю
19
18
21
16
Вела
16
Вела
21
10
4
4
10
10
Сади
59
59
10
Сади
6
Беннет
4
Болтон
4
Болтон
6
Беннет
21
Хант
16
16
21
Хант
24
Виртю
14
Брум
14
Брум
24
Виртю
10
Хелм
44
Паттерсон
44
Паттерсон
10
Хелм
19
23
Харрат
23
Харрат
19
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Флитвуд
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Остались в запасе
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Флитвуд
4
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
17
Офсайды
2
0
Количество передач
485
326
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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