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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
Аккрингтон Стэнли - Крю Александра: обзор матча 14 сентября 2024
Аккрингтон Стэнли
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Крю Александра
85'
Z. Williams
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
88'
Замена
J. Connolly
️️️️
J. Lankester
Замена
J. Woods
️️️️
K. Mooney
88'
Замена
A. Henderson
️️️️
S. Conneely
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Z. Williams
Пас отдал
Р. Куни
Замена
A. Hunter
️️️️
Ш. Уалли
81'
80'
Замена
K. Breckin
️️️️
М. Сандерс
76'
Желтая карточка
J. Knight-Lebel
70'
Желтая карточка
J. Lankester
55'
Замена
M. Holicek
️️️️
J. Tabiner
55'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
M. Conway
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
Т. Уолтон
46'
Замена
N. Khumbeni
️️️️
J. Knowles
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
11
Jimmy Knowles
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
25
M. Conway
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Аккрингтон Стэнли
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
3-3-4
1
24
Бэтти
3
38
28
23
Уолтон
7
Уалли
11
9
2
5
4-4-2
34
Маршал
2
Куни
5
Деметриу
6
4
8
Томас
6
Сандерс
25
11
15
Хеммингс
7
28
10
10
28
11
27
27
11
23
Уолтон
11
Костеллоу
11
Костеллоу
23
Уолтон
7
Уалли
45
45
7
Уалли
9
39
39
9
7
4
4
7
6
Сандерс
26
26
6
Сандерс
11
17
17
11
25
10
Трейси
10
Трейси
25
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
16
Бен Вудс
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
16
Бен Вудс
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
376
298
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
57
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2020.01.28 18:29
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
4
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2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
21
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2020.06.09 21:24
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2018.02.19 19:43
2
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2018.01.08 21:18
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