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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Солфорд Сити
Флитвуд - Солфорд Сити: обзор матча 29 октября 2024
Флитвуд
29.10.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Солфорд Сити
33'
R. Coughlan
62'
М. Хелм
18'
Б. Вудберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Солфорд Сити
Замена
T. Lonergan
️️️️
R. Graydon
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Тилт
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
К. Джонстон
90'
+2
Желтая карточка
М. Виртю
90'
84'
Замена
M. Lund
️️️️
O. Ashley
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Мэйор
80'
Замена
Р. Брум
️️️️
R. Coughlan
79'
68'
Желтая карточка
Б. Вудберн
ГОЛ! 2:1!
М. Хелм
62'
Желтая карточка
E. Bonds
59'
55'
Желтая карточка
K. N'Mai
46'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Т. Эдвардс
46'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
К. Стоктон
Замена
М. Хелм
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
R. Coughlan
33'
Желтая карточка
F. Potter
30'
28'
Желтая карточка
J. Taylor
26'
Желтая карточка
К. Куасси
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вудберн
5'
Желтая карточка
S. Negru
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Флитвуд
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
29
Лайам Шоу
ОП
33
Pele Smith
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
3-1-5-1
23
Харрингтон
5
32
2
Джонстон
21
Хант
19
10
Мэйор
24
Виртю
16
44
19
3-3-1-3
32
Джонс
5
16
Тилт
12
Эдвардс
6
14
Форна
10
7
Вудберн
11
14
Куасси
13
Стоктон
10
Мэйор
29
Шоу
29
Шоу
10
Мэйор
44
10
Хелм
10
Хелм
44
19
14
Брум
14
Брум
19
2
Джонстон
44
Паттерсон
44
Паттерсон
2
Джонстон
19
18
18
19
12
Эдвардс
29
Гарбатт
29
Гарбатт
12
Эдвардс
13
Стоктон
4
Остерфилд
4
Остерфилд
13
Стоктон
6
8
8
6
Остались в запасе
Флитвуд
Солфорд Сити
33
Pele Smith
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
33
Pele Smith
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Флитвуд - Солфорд Сити
3
6
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
15
Офсайды
2
2
Количество передач
331
422
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
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