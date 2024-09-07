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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Хэрроджейт
Челтенхэм - Хэрроджейт: обзор матча 07 сентября 2024
Челтенхэм
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хэрроджейт
90+2'
T. Bradbury
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Хэрроджейт
Желтая карточка
М. Тэйлор
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
T. Bradbury
Пас отдал
L. Young
90'
+2
Замена
M. Norkett
️️️️
Х. Сохна
90'
+1
87'
Замена
J. Falkingham
️️️️
L. Sutton
80'
Замена
W. Burrell
️️️️
Л. Гибсон
Замена
J. Thomas
️️️️
Л. Пэйн
74'
Замена
L. Shipley
️️️️
R. Haynes
74'
Желтая карточка
R. Haynes
71'
67'
Замена
Z. Asare
️️️️
T. Sims
67'
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
64'
Желтая карточка
С. Фоларин
Замена
Р. Боумен
️️️️
L. Dulson
59'
Замена
E. Archer
️️️️
T. Pett
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
6
Luke Young
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Челтенхэм
3
Lewis Shipley
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
7
Ethon Archer
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Z. Asare
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
4-1-5
6
Стаббс
5
25
Сохна
27
Пэйн
6
14
17
4
3
9
Тэйлор
4-1-3-2
1
30
Гибсон
14
4
Мун
2
О'Коннор
17
12
Фоларин
22
Дули
21
Тэйлор
8
11
3
3
3
3
4
7
7
4
27
Пэйн
19
19
27
Пэйн
14
12
Боумен
12
Боумен
14
25
Сохна
11
11
25
Сохна
14
2
2
14
30
Гибсон
6
6
30
Гибсон
17
44
44
17
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
Остались в запасе
Челтенхэм
Хэрроджейт
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Остались в запасе
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Челтенхэм - Хэрроджейт
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
10
Офсайды
0
1
Количество передач
405
373
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Стадион:
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