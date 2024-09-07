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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Суиндон Таун
Бэрроу - Суиндон Таун: обзор матча 07 сентября 2024
Бэрроу
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Суиндон Таун
35'
Д. Гарнер
90+8'
D. Butterworth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Суиндон Таун
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
D. Butterworth
Пас отдал
R. Delaney
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
84'
79'
Замена
А. Дринан
️️️️
P. Glatzel
Замена
A. Dallas
️️️️
Д. Гарнер
79'
Замена
D. Worrall
️️️️
Э. Ньюби
79'
65'
Красная карточка
Г. Смит
64'
Замена
P. Glatzel
️️️️
Д. Кен
61'
Желтая карточка
Г. Килкенни
Желтая карточка
Э. Ньюби
55'
46'
Замена
Д. Кокс
️️️️
Т. Собовале
Замена
R. Feely
️️️️
K. Kouyate
44'
42'
Желтая карточка
У. Райт
Красная карточка
P. Farman
42'
38'
Замена
R. Delaney
️️️️
Г. Холл
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
N. Canavan
35'
25'
Замена
Т. Собовале
️️️️
O. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
16
Джейк Кен
ЦП
15
J. King
ЦП
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Бэрроу
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
9
Paul Glatzel
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
4-1-1-5
7
Джексон
22
8
12
42
11
Ньюби
6
19
Гарнер
17
16
29
3-4-3
1
12
Райт
3
24
Холл
15
8
18
Килкенни
16
Кен
10
Смит
14
20
Тшиманга
22
16
16
22
17
28
28
17
11
Ньюби
27
27
11
Ньюби
19
Гарнер
9
9
19
Гарнер
Собовале
27
Кокс
27
Кокс
Собовале
8
22
Собовале
22
Собовале
8
16
Кен
9
9
16
Кен
24
Холл
23
23
24
Холл
23
Дринан
23
Дринан
Остались в запасе
Бэрроу
Суиндон Таун
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Бэрроу - Суиндон Таун
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
3
Количество передач
256
476
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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