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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Бромли
Брэдфорд Сити - Бромли: обзор матча 24 августа 2024
Брэдфорд Сити
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Бромли
10'
Р. Смолвуд (П)
41'
Э. Кук
79'
B. Pointon
86'
B. Webster
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Бромли
86'
ГОЛ! 3:1!
B. Webster
Пас отдал
L. Leigh
83'
Замена
L. Amantchi
️️️️
M. Cheek
Замена
К. Одуор
️️️️
T. Wright
83'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Э. Кук
83'
ГОЛ! 3:0!
B. Pointon
Пас отдал
A. Sarcevic
79'
Желтая карточка
B. Pointon
64'
62'
Замена
L. Dennis
️️️️
К. Уитли
Замена
O. Sanderson
️️️️
К. Кавана
61'
Замена
B. Pointon
️️️️
А. Паттисон
61'
55'
Желтая карточка
K. Grant
Желтая карточка
Р. Смолвуд
48'
46'
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Конгрив
ГОЛ! 2:0!
Э. Кук
41'
27'
Замена
М. Динанга
️️️️
D. Imray
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Смолвуд
10'
8'
Красная карточка
A. Charles
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
3
I. Odutayo
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
9
M. Cheek
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
8
Lewis Leigh
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
2-2-5
24
15
12
21
Смолвуд
23
Паттисон
39
Кук
2
10
17
10
Кавана
3-2-2-1-2
1
30
4
21
17
16
20
3
20
Конгрив
18
Уитли
9
17
29
Одуор
29
Одуор
17
39
Кук
7
Уокер
7
Уокер
39
Кук
23
Паттисон
23
23
23
Паттисон
10
Кавана
18
18
10
Кавана
20
Конгрив
8
8
20
Конгрив
18
Уитли
11
11
18
Уитли
30
10
Динанга
10
Динанга
30
9
11
11
9
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Бромли
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Брэдфорд Сити - Бромли
2
1
1
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
6
Офсайды
3
4
Количество передач
497
324
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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