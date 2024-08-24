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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Уолсолл
Транмер - Уолсолл: обзор матча 24 августа 2024
Транмер
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Уолсолл
13'
O. Patrick
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Уолсолл
Замена
S. Solomon
️️️️
Д. Дэвисон
87'
82'
Желтая карточка
Д. Мэтт
Замена
K. Dennis
️️️️
H. Saunders
81'
Желтая карточка
J. Turnbull
78'
77'
Желтая карточка
О. МакЭнти
72'
Замена
R. Maher
️️️️
J. Jellis
72'
Замена
А. Адома
️️️️
C. Barrett
60'
Желтая карточка
C. Barrett
58'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Д. Гордон
58'
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
45'
Замена
D. Okagbue
️️️️
P. Farquharson
38'
Желтая карточка
P. Farquharson
Желтая карточка
Д. Дэвисон
37'
ГОЛ! 1:0!
O. Patrick
Пас отдал
J. Turnbull
13'
5'
Пенальти не реализован!
Д. Мэтт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Транмер
24
Josh Williams
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
1-2-1-5
5
Дэвис
4
Уокер
22
Норман
24
11
4
32
22
18
1-2-5
1
6
МакЭнти
2
22
8
10
Гордон
9
Мэтт
15
8
32
9
9
32
13
Дэвисон
17
17
13
Дэвисон
6
26
26
6
8
21
21
8
2
37
Адома
37
Адома
2
22
16
16
22
10
Гордон
9
Лоу
9
Лоу
10
Гордон
Остались в запасе
Транмер
Уолсолл
24
Josh Williams
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
19
Reyes Cleary
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
24
Josh Williams
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
19
Reyes Cleary
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Транмер - Уолсолл
2
4
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
18
Офсайды
1
1
Количество передач
227
340
Сейвы
1
0
Точность передач %
51
71
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
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Транмер
Уолсолл
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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