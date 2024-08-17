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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Уимблдон
Бромли - Уимблдон: обзор матча 17 августа 2024
Бромли
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Уимблдон
35'
M. Cheek
60'
К. Уитли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Уимблдон
90'
+4
Желтая карточка
A. Smith
90'
+1
Желтая карточка
J. Neufville
Замена
L. Amantchi
️️️️
M. Cheek
87'
Замена
O. Sowunmi
️️️️
D. Imray
78'
78'
Замена
Д. Тилли
️️️️
Д. Ферлонг
65'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
65'
Замена
М. Ипполит
️️️️
J. Ball
65'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
Замена
М. Динанга
️️️️
К. Конгрив
64'
ГОЛ! 2:0!
К. Уитли
Пас отдал
D. Imray
60'
Желтая карточка
A. Charles
56'
37'
Желтая карточка
J. Ball
ГОЛ! 1:0!
M. Cheek
Пас отдал
К. Уитли
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
9
M. Cheek
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
6
James Ball
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Бромли
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
3-2-2-1-2
1
16
30
4
17
21
3
20
20
Конгрив
18
Уитли
9
4-4-2
1
Гудман
6
31
33
29
Ферлонг
6
23
Ривс
7
12
14
9
Бугиль
9
11
11
9
30
5
5
30
20
Конгрив
10
Динанга
10
Динанга
20
Конгрив
6
21
Ипполит
21
Ипполит
6
29
Ферлонг
7
Тилли
7
Тилли
29
Ферлонг
14
10
10
14
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
Остались в запасе
Бромли
Уимблдон
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Бромли - Уимблдон
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
210
335
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
75
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
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2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
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