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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Торпедо
Спартак - Торпедо: обзор матча 04 октября 1998
Спартак
04.10.1998, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 27 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
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Статистика матча Спартак - Торпедо
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0
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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Спартак
Торпедо
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
17:19
3
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
11
Реакция «Фратрии» на тяжелую победу «Спартака» над «Акроном»
11:55
8
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
09:12
2
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
17:19
3
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
11
Реакция «Фратрии» на тяжелую победу «Спартака» над «Акроном»
11:55
8
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Карседо ответил, почему Даку мало сыграл с «Акроном»
00:20
6
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
09:12
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
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Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
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