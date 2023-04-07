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Палермо
Чезена
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
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Палермо
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
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Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
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Чезена
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13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена

Палермо - Чезена: обзор матча 21 сентября 2024

Палермо
21.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Чезена
8' Т. Анри
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палермо - Чезена
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Тома Анри
8'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
(К) ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
20
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
(К) ЦЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
17
Emanuele Adamo
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
35
Джакомо Чало
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Райян Банийя
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
20
Элайис Тавсан
ПВ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-1-2-2-1
1
43
Николау
18
Неделчару
23
Диаките
27
Пьероцци
6
Гомес
8
Сегре
10
Раноккья
7
Ди Мариано
11
Инсинье
20
Анри
3-4-1-2
1
19
3
7
Доннарумма
24
Мангравити
30
Бастони
35
Чало
17
11
Сисей
9
10
Каргбо
Остались в запасе
Палермо
Чезена
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Райян Банийя
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
20
Элайис Тавсан
ПВ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Райян Банийя
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
20
Элайис Тавсан
ПВ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Палермо - Чезена
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
53
47
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
21
Офсайды
2
7
Количество передач
365
336
Сейвы
7
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
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Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло (Пинероло)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
Посещаемость:
24000
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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