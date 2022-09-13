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Ботошани
Глория Бузэу
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Ботошани
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Ботошани - Глория Бузэу: обзор матча 20 сентября 2024

Ботошани
20.09.2024, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 10 тур
3 : 3
Матч завершен
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Глория Бузэу
71' J. Mouaddib
74' A. Ferreira
89' Э. Онженда
40' К. Будеску
81' П. Матрикарди (АГ)
90+1' A. Ișfan
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - Глория Бузэу
Матч завершен
Замена
Alin Şeroni ️️️️➡️️ E. Florescu
90' +2
90' +1
ГОЛ! 3:3! Alexandru Ișfan
Пас отдал Давид Тавареш
ГОЛ! 3:2! Эрвин Онженда
89'
Желтая карточка
Adrian Chică-Roșă
82'
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:2! Патрисио Матрикарди
Замена
Adrian Chică-Roșă ️️️️➡️️ Enzo López
78'
Желтая карточка
Эрвин Онженда
77'
77'
Замена
Дарио Канаджижа ️️️️➡️️ Rassambek Akhmatov
ГОЛ! 2:1! Aldaír Ferreira
Пас отдал Andrei Miron
74'
72'
Замена
Alexandru Ișfan ️️️️➡️️ Ricardo Matos
ГОЛ! 1:1! J. Mouaddib
71'
61'
Замена
Alexandru Stan ️️️️➡️️ Alexandru Daniel Jipa
59'
Желтая карточка
Драган Ловрич
46'
Замена
Драган Ловрич ️️️️➡️️ Denis Constantin Dumitrascu
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ Juan Kaprof
46'
Замена
Ștefan Pănoiu ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
46'
Замена
Эрвин Онженда ️️️️➡️️ Alejandro Díez Salomón
46'
40'
ГОЛ! 0:1! Константин Будеску
Пас отдал Alexandru Daniel Jipa
34'
Желтая карточка
D. Albu
Желтая карточка
Andrei Miron
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
8
E. Florescu
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
7
S. Bodisteanu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Глория Бузэу
1
Давид Лазар
(К) ВР
92
Майк Сестор
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
9
Ricardo Matos
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
66
Rassambek Akhmatov
ЦП
10
Константин Будеску
АП
87
Diego
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Ботошани
13
Alin Ciobanu
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Глория Бузэу
12
Alexandru Greab
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
30
Alexandru Ișfan
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
7
Cristian Dumitru
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
19
Alexandru Stan
ЦФ
3-2-5
4
2
5
Матрикарди
83
12
94
7
30
10
9
2-5-1-1
1
Лазар
80
5
8
20
Тавареш
98
66
9
10
Будеску
87
7
17
17
7
10
64
64
10
8
32
32
8
9
29
29
9
2
26
Онженда
26
Онженда
2
80
25
Ловрич
25
Ловрич
80
9
30
30
9
66
27
Канаджижа
27
Канаджижа
66
98
19
19
98
Остались в запасе
Ботошани
Глория Бузэу
13
Alin Ciobanu
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
12
Alexandru Greab
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
6
Tudor Calin
ЦП
7
Cristian Dumitru
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Остались в запасе
13
Alin Ciobanu
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
33
D. Gabriel
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Остались в запасе
12
Alexandru Greab
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
6
Tudor Calin
ЦП
7
Cristian Dumitru
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Статистика матча Ботошани - Глория Бузэу
3
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
11
Офсайды
3
2
Количество передач
472
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
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Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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