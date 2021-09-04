Локомотив Пл

ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
Бывший нападающий ЦСКА отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей