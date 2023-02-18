Балотелли может перейти в болгарский клуб
Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина
ЦСКА сыграл пять матчей подряд на выезде в Кубке России – самая продолжительная гостевая серия клуба
Балотелли может перейти в болгарский клуб
Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина
ЦСКА сыграл пять матчей подряд на выезде в Кубке России – самая продолжительная гостевая серия клуба
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»