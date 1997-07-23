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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Шинник - Спартак
Шинник - Спартак: обзор матча 23 июля 1997
Шинник
23.07.1997, среда, 00:00
Чемпионат России, 19 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
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Статистика матча Шинник - Спартак
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Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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01.11.2026
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26.10.2026
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Шинник
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10.10.2026
Текстильщик
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Локомотив
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01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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