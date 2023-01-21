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Берое
Локомотив Пл
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
21 января 2023, 14:19
1
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
21 января 2023, 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Берое
Локомотив Пл
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Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
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Болгария. Первая лига, 10 тур
Берое
1 : 0
27.09.2024
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ЦСКА
1 : 0
21.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
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Берое
0 : 1
14.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Берое
1 : 0
27.09.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА
1 : 0
21.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 12 тур
Берое
0 : 1
14.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 7 тур
Хебар
3 : 1
01.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 6 тур
Берое
0 : 1
25.08.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл

Берое - Локомотив Пл: обзор матча 10 августа 2024

Берое
10.08.2024, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Локомотив Пл
58' J. Lamy
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Берое - Локомотив Пл
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Оливье Камдем
Желтая карточка
O. Sarriegi
87'
86'
Замена
Danylo Polonskyi ️️️️➡️️ Димитар Илиев
82'
Желтая карточка
Jorge Segura
Желтая карточка
Enzo Espinoza
77'
Замена
Kevin Ceijas ️️️️➡️️ Stefan Emilov Gavrilov
75'
Замена
Enzo Espinoza ️️️️➡️️ Juanca Pineda
74'
Замена
Francisco Sagardia ️️️️➡️️ Luciano Squadrone
74'
71'
Замена
A. Lyaskov ️️️️➡️️ Kristiyan Peshov
65'
Замена
Martin Haydarov ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
65'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Julien Lamy
Замена
Gianni Touma ️️️️➡️️ Franco Ramos Mingo
64'
Замена
A. Salido ️️️️➡️️ Vinicius Belotti
64'
58'
ГОЛ! 0:1! Julien Lamy
Пас отдал Nicholas Lyuboslav Penev
Желтая карточка
Carlos Algarra López
15'
8'
Желтая карточка
Georgi Karakashev
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
6
Jordi Govea
ЦЗ
3
Juan Pablo Salomoni
ЦЗ
2
O. Sarriegi
ЦП
12
Vinicius Belotti
ЦП
19
Carlos Algarra López
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
17
Juanca Pineda
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Локомотив Пл
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Берое
96
Ruben Barros
ВР
16
Stanislav Yovkov
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
15
Enzo Espinoza
ЦЗ
18
Stilyan Rusenov
ЦП
23
Kevin Ceijas
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
21
A. Salido
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
44
A. Lyaskov
ЦФ
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
10
M. Petkov
ЦФ
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
3-4-3
1
5
6
3
2
19
24
12
9
4
17
3-4-4
71
Камдем
91
16
17
33
6
22
88
99
4
14
Илиев
17
15
15
17
24
23
23
24
4
10
10
4
12
21
21
12
5
7
7
5
99
21
Медведь
21
Медведь
99
17
19
19
17
16
44
44
16
14
Илиев
7
7
14
Илиев
Остались в запасе
Берое
Локомотив Пл
96
Ruben Barros
ВР
16
Stanislav Yovkov
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
18
Stilyan Rusenov
ЦП
Главный тренер
Густаво Араголаса
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
10
M. Petkov
ЦФ
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
96
Ruben Barros
ВР
16
Stanislav Yovkov
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
18
Stilyan Rusenov
ЦП
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
10
M. Petkov
ЦФ
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Берое - Локомотив Пл
3
3
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
Болгария. Первая лига
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Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
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Септември
- : -
30.09.2024
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Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 11 тур
Славия С
- : -
04.10.2024
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Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА
- : -
05.10.2024
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