Локомотив Пл

«Ростов» объявил о переходе Роналдо
Агент Роналдо сообщил, когда бразилец подпишет контракт с «Ростовом»
Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо
Агент Роналдо уточнил сроки перехода игрока в «Ростов»
Агент Роналдо прояснил ситуацию с трансфером в «Ростов»
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
«Ростов» объявил о переходе Роналдо
Агент Роналдо сообщил, когда бразилец подпишет контракт с «Ростовом»
Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо
Агент Роналдо уточнил сроки перехода игрока в «Ростов»
Агент Роналдо прояснил ситуацию с трансфером в «Ростов»