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Локомотив Пл
Левски
«Ростов» объявил о переходе Роналдо
12 января, 17:11
3
Агент Роналдо сообщил, когда бразилец подпишет контракт с «Ростовом»
9 января, 14:29
0
Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо
8 января, 13:27
2
Агент Роналдо уточнил сроки перехода игрока в «Ростов»
1 января, 18:15
0
Агент Роналдо прояснил ситуацию с трансфером в «Ростов»
29 декабря 2023, 22:54
0
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Ростов» объявил о переходе Роналдо
12 января, 17:11
3
Агент Роналдо сообщил, когда бразилец подпишет контракт с «Ростовом»
9 января, 14:29
0
Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо
8 января, 13:27
2
Агент Роналдо уточнил сроки перехода игрока в «Ростов»
1 января, 18:15
0
Агент Роналдо прояснил ситуацию с трансфером в «Ростов»
29 декабря 2023, 22:54
0
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Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
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0 : 1
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17.08.2024
Левски

Локомотив Пл - Левски: обзор матча 02 августа 2024

Локомотив Пл
02.08.2024, пятница, 21:15
Болгария. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Левски
85' M. Sangaré
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Левски
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Патрик Мислович
87'
Замена
Патрик Мислович ️️️️➡️️ Jawad El Jemili
85'
ГОЛ! 0:1! Mustapha Sangaré
Пас отдал Цунами
Замена
Danylo Polonskyi ️️️️➡️️ Mitchy Ntelo
79'
Замена
M. Petkov ️️️️➡️️ Julien Lamy
65'
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
64'
64'
Замена
Mustapha Sangaré ️️️️➡️️ Everton Bala
Желтая карточка
Jorge Segura
52'
Желтая карточка
Martin Paskalev
41'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
12
Efe Ali
ЦЗ
91
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Левски
21
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
21
Aldair
ЦЗ
3
Maicon Araujo dos Santos
ЦЗ
5
Kellian van der Kaap
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Carlos Ohene
ЦП
17
Everton Bala
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
11
Jawad El Jemili
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
10
M. Petkov
ЦФ
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
Левски
44
Матей Маркович
ВР
30
Clement Ikenna
ЦЗ
11
Borislav Rupanov
ЦЗ
22
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
77
David Mihalev
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
12
Mustapha Sangaré
ЦФ
3-2-5
12
91
71
Камдем
17
6
99
4
14
Илиев
44
88
3-2-3-2
21
Андреев
3
5
50
Димитров
21
6
Цунами
8
17
97
9
Колев
11
17
21
Медведь
21
Медведь
17
99
10
10
99
11
7
7
11
11
23
Мислович
23
Мислович
11
17
12
12
17
Остались в запасе
Локомотив Пл
Левски
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
44
Матей Маркович
ВР
30
Clement Ikenna
ЦЗ
11
Borislav Rupanov
ЦЗ
22
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
77
David Mihalev
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
19
Martin Haydarov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Остались в запасе
44
Матей Маркович
ВР
30
Clement Ikenna
ЦЗ
11
Borislav Rupanov
ЦЗ
22
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
77
David Mihalev
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Локомотив Пл - Левски
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов (София)
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
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Болгария. Первая лига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
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Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
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