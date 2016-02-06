Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Локомотив Пл
Арда
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
26 июня, 10:15
1
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
24 апреля, 08:12
2
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
6 марта, 23:26
6
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
5 марта, 22:35
1
Товарищеские матчи. «Зенит» не смог победить «Ноа», у «Рубина» третье поражение подряд
6 февраля, 19:07
16
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
0
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
0
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
26 июня, 10:15
1
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
24 апреля, 08:12
2
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
6 марта, 23:26
6
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
5 марта, 22:35
1
Товарищеские матчи. «Зенит» не смог победить «Ноа», у «Рубина» третье поражение подряд
6 февраля, 19:07
16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотив Пл
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
0 : 2
28.09.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 9 тур
Локомотив Пл
0 : 2
19.09.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив Пл
1 : 1
01.09.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 6 тур
Септември
2 : 3
26.08.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 9 тур
Арда
1 : 0
23.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
1 : 1
15.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 7 тур
Славия С
1 : 1
30.08.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
Арда
2 : 1
24.08.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 5 тур
Спартак Варна
1 : 0
16.08.2024
Арда

Локомотив Пл - Арда: обзор матча 20 июля 2024

Локомотив Пл
20.07.2024, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Арда
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Арда
Матч завершен
Замена
Danylo Polonskyi ️️️️➡️️ M. Petkov
89'
82'
Замена
Баран Аксака ️️️️➡️️ Джалал Гусейнов
67'
Замена
Чинонзо Оффор ️️️️➡️️ Илкер Будинов
Замена
Владимир Медведь ️️️️➡️️ Nicholas Lyuboslav Penev
65'
Замена
Julien Lamy ️️️️➡️️ Димитар Илиев
65'
Желтая карточка
Kristian Tomov
50'
46'
Замена
Димитар Велкоски ️️️️➡️️ Boris Tyutyukov
45' +10
Красная карточка
Tonislav Yordanov
45' +10
Желтая карточка
Tonislav Yordanov
45' +10
Желтая карточка
Borislav Tsonev
Желтая карточка
Jorge Segura
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
17
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
10
M. Petkov
ЦФ
81
Kristian Tomov
ВР
91
Jorge Segura
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
17
Илкер Будинов
ПЗ
10
Borislav Tsonev
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
11
Boris Tyutyukov
ЦФ
19
Tonislav Yordanov
ЦФ
4
Milen Stoev
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Локомотив Пл
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
7
Danylo Polonskyi
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Баран Аксака
ОП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
3-3-4
81
91
12
71
Камдем
17
22
6
10
4
44
14
Илиев
4-1-5
1
17
Будинов
18
Гусейнов
93
23
10
33
99
4
19
11
17
21
Медведь
21
Медведь
17
10
7
7
10
14
Илиев
99
99
14
Илиев
11
35
Велкоски
35
Велкоски
11
18
Гусейнов
8
Аксака
8
Аксака
18
Гусейнов
17
Будинов
9
Оффор
9
Оффор
17
Будинов
Остались в запасе
Локомотив Пл
Арда
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
13
Petar L. Petrov
ВР
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
88
Martin Lukov
ЦФ
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Локомотив Пл - Арда
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 10 тур
ЦСКА 1948
- : -
29.09.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
29.09.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Ботев Враца
- : -
29.09.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
- : -
30.09.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 11 тур
Крумовград
- : -
04.10.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 11 тур
Арда
- : -
04.10.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 11 тур
Славия С
- : -
04.10.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА
- : -
05.10.2024
Септември
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+