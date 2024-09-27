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Партизан
Црвена Звезда
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
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Последние матчи
Все
Партизан
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Лига конференций, 4 раунд
Гент
1 : 0
28.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

Партизан - Црвена Звезда: обзор матча 23 сентября 2024

Партизан
23.09.2024, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
0 : 4
Матч завершен
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Црвена Звезда
24' Ш. Ндиайе (П)
45+3' Силас
55' Ш. Ндиайе
65' Ш. Ндиайе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Партизан - Црвена Звезда
Матч завершен
83'
Замена
Каку Гуелор Канга ️️️️➡️️ Ен-Во Соль
Замена
Неманья Трифунович ️️️️➡️️ Зубайру Ибрахим
76'
67'
Замена
Бруно Дуарте ️️️️➡️️ Шериф Ндиайе
67'
Замена
Александар Катай ️️️️➡️️ Мирко Иванич
65'
ГОЛ! 0:4! Шериф Ндиайе
63'
Замена
Милсон ️️️️➡️️ Силас
Замена
Милан Лазаревич ️️️️➡️️ Гаяс Жахид
56'
55'
ГОЛ! 0:3! Шериф Ндиайе
Пас отдал Тими Элшник
Желтая карточка
Нихад Муякич
51'
Замена
Ен-Джун Го ️️️️➡️️ Бибрас Натхо
46'
Замена
Никола Антич ️️️️➡️️ Марио Юрчевич
46'
45' +3
ГОЛ! 0:2! Силас
Пас отдал Andrija Maksimović
Желтая карточка
Михайло Илич
33'
32'
Желтая карточка
Тими Элшник
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Шериф Ндиайе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
(К) ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Михайло Илич
ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
14
Stefan Kovač
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
5
Урош Спайич
(К) ЦЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
6
Раде Крунич
ЦП
55
Andrija Maksimović
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Петер Олаинка
ЛВ
15
Силас
ПВ
9
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
27
Pape Fuhrer
ЦП
16
Леонард Овусу
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Црвена Звезда
1
Марко Илич
ВР
25
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Далсью
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
32
Лука Илич
АП
73
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
27
Милсон
ЛВ
49
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Йованович
4
Юрчевич
3
Илич
18
Муякич
33
Арриага
10
Натхо
29
Жахид
26
Филипович
39
Ибрахим
14
15
Калулу
3-2-3-2
18
Глазер
66
Соль
24
Джига
5
Спайич
6
Крунич
55
15
Силас
4
Иванич
14
Олаинка
21
Элшник
9
Ндиайе
4
Юрчевич
5
Антич
5
Антич
4
Юрчевич
29
Жахид
50
Лазаревич
50
Лазаревич
29
Жахид
10
Натхо
77
Го
77
Го
10
Натхо
39
Ибрахим
43
Трифунович
43
Трифунович
39
Ибрахим
66
Соль
8
Канга
8
Канга
66
Соль
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
15
Силас
27
Милсон
27
Милсон
15
Силас
9
Ндиайе
17
Дуарте
17
Дуарте
9
Ндиайе
Остались в запасе
Партизан
Црвена Звезда
31
Miloš Krunić
ВР
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
45
Матея Степанович
ОП
27
Pape Fuhrer
ЦП
16
Леонард Овусу
ЦП
9
Джордже Йованович
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Марко Илич
ВР
25
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Далсью
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
32
Лука Илич
АП
73
Егор Пруцев
АП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
45
Матея Степанович
ОП
27
Pape Fuhrer
ЦП
16
Леонард Овусу
ЦП
9
Джордже Йованович
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Илич
ВР
25
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Далсью
ЦП
7
Йован Сливич
ЦП
32
Лука Илич
АП
73
Егор Пруцев
АП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Партизан - Црвена Звезда
2
1
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
0
Количество передач
324
525
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Стадион:
Партизан
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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