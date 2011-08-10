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Войводина
Железничар
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
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Войводина
1 : 2
25.08.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Войводина - Железничар: обзор матча 14 сентября 2024

Войводина
14.09.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Железничар
9' Н. Петрович
43' C. Sery
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Войводина - Железничар
Матч завершен
Желтая карточка
Негош Петрович
90' +1
90'
Желтая карточка
Секу Саного Жуниор
78'
Желтая карточка
Uroš Stojanović
Желтая карточка
Sichenje Collins
73'
Замена
Депу ️️️️➡️️ Юсуф Бамиделе
73'
70'
Замена
Anthony Lokosa ️️️️➡️️ Francis Ezeh
70'
Замена
Bojan Balaz ️️️️➡️️ A. Razak Yusif
54'
Замена
Секу Саного Жуниор ️️️️➡️️ Branislav Knežević
54'
Замена
Dario Grgić ️️️️➡️️ Stefan Pirgić
Замена
Sichenje Collins ️️️️➡️️ Сеид Корац
46'
ГОЛ! 2:0! Caleb Sery
Пас отдал Юсуф Бамиделе
43'
31'
Желтая карточка
Branislav Knežević
Желтая карточка
Сеид Корац
25'
ГОЛ! 1:0! Негош Петрович
9'
Пенальти не реализован Негош Петрович
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
18
Негош Петрович
(К) ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
23
Lucas Barros
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
21
Branislav Knežević
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
20
Янко Евремович
ПВ
16
Matija Mitrović
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
18
Stefan Pirgić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
20
Dragan Kokanović
ЦП
35
Miloš Popović
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
99
Депу
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Железничар
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
14
Борис Секулич
ОП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
3-3-1-3
12
Росич
5
Црномаркович
6
Корац
16
4
Полетанович
39
18
Петрович
7
Бамиделе
14
49
Радулович
23
3-1-2-4
1
Попович
23
19
Милунович
6
21
20
Евремович
9
Романич
18
15
12
16
6
Корац
29
29
6
Корац
7
Бамиделе
99
Депу
99
Депу
7
Бамиделе
18
10
10
18
21
35
Жуниор
35
Жуниор
21
12
26
26
12
15
29
29
15
Остались в запасе
Войводина
Железничар
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
20
Dragan Kokanović
ЦП
35
Miloš Popović
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
14
Борис Секулич
ОП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
20
Dragan Kokanović
ЦП
35
Miloš Popović
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
11
Marko Mladenovic
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Остались в запасе
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
14
Борис Секулич
ОП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Войводина - Железничар
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
16
Офсайды
3
3
Количество передач
309
416
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
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- : -
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- : -
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