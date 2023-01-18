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Бристоль Роверс
Уиком Уондерерс
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
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Последние матчи
Все
Бристоль Роверс
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун

Бристоль Роверс - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 сентября 2024

Бристоль Роверс
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 2
Матч завершен
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Уиком Уондерерс
17' С. Синклейр
77' Д. Харви
90+6' Д. Лоу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бристоль Роверс - Уиком Уондерерс
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Тайрик Бакинсон
90' +6
ГОЛ! 1:2! Джо Лоу
Пас отдал Аарон Морли
90'
Замена
Тайрик Бакинсон ️️️️➡️️ Cameron Humphreys
77'
ГОЛ! 1:1! Даниэль Харви
Пас отдал Аарон Морли
Замена
Шакай Форде ️️️️➡️️ Скотт Синклейр
75'
Замена
Люк МакКормик ️️️️➡️️ Руел Сотириу
75'
Замена
Kamil Conteh ️️️️➡️️ Grant Ward
70'
Замена
Джек Хант ️️️️➡️️ Lino Sousa
70'
57'
Замена
Фред Оньединма ️️️️➡️️ Richard Kone
56'
Замена
Берили Лубала ️️️️➡️️ Дэвид Уилер
Замена
Promise Omochere ️️️️➡️️ Гэтлин О'Донкор
55'
Желтая карточка
Гэтлин О'Донкор
39'
Желтая карточка
Коннор Тэйлор
34'
20'
Желтая карточка
Даниэль Харви
ГОЛ! 1:0! Скотт Синклейр
Пас отдал Руел Сотириу
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
3
Lino Sousa
ЦЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Синклейр
(К) ЦП
10
Руел Сотириу
ЛВ
11
Люк Томас
ЦФ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
28
Аарон Морли
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бристоль Роверс
32
Джек Хант
ПЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
9
Promise Omochere
ЦФ
28
Шакай Форде
ЦФ
Уиком Уондерерс
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
30
Берили Лубала
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
5
Alex Hartridge
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Гриффитс
3
17
Тэйлор
5
Уилсон
6
Мола
29
Линдси
7
Синклейр
10
Сотириу
8
24
О'Донкор
11
Томас
3-5-2
1
Равиццоли
17
Лоу
37
Тэйлор
3
Харви
2
Гриммер
7
Уилер
4
Сковен
28
Морли
20
24
12
МакКлири
3
32
Хант
32
Хант
3
8
22
22
8
10
Сотириу
23
МакКормик
23
МакКормик
10
Сотириу
24
О'Донкор
9
9
24
О'Донкор
7
Синклейр
28
Форде
28
Форде
7
Синклейр
20
16
Бакинсон
16
Бакинсон
20
7
Уилер
30
Лубала
30
Лубала
7
Уилер
24
44
Оньединма
44
Оньединма
24
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Уиком Уондерерс
14
Джейк Гаррет
ОП
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Шон Норс
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
25
Declan Skura
ЦП
5
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
14
Джейк Гаррет
ОП
19
Исаак Хатчинсон
АП
Остались в запасе
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
25
Declan Skura
ЦП
5
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Бристоль Роверс - Уиком Уондерерс
2
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
14
Офсайды
4
2
Количество передач
306
526
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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