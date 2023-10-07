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Блэкпул
Бертон Альбион
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
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3 : 0
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Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
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Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
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1 : 2
21.09.2024
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Блэкпул
0 : 1
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Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
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Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
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Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
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Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
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Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
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31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
24.08.2024
Стивенидж

Блэкпул - Бертон Альбион: обзор матча 28 сентября 2024

Блэкпул
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бертон Альбион
19' О. Оффиа
50' Р. Аптер
75' Л. Эванс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкпул - Бертон Альбион
Матч завершен
Замена
Джейк Бисли ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
78'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Роб Аптер
78'
76'
Замена
Nicholas Akoto ️️️️➡️️ Terence Vancooten
76'
Замена
Мэйсон Беннетт ️️️️➡️️ Данило Орси
ГОЛ! 3:0! Ли Эванс
Пас отдал Эшли Флетчер
75'
Замена
Эшли Флетчер ️️️️➡️️ Джордан Роудс
72'
Замена
Сонни Кэри ️️️️➡️️ Алби Морган
68'
63'
Замена
A. Matnez ️️️️➡️️ Бен Уитфилд
55'
Замена
Томас Калинаускас ️️️️➡️️ Jack Armer
ГОЛ! 2:0! Роб Аптер
Пас отдал Джордан Лоуренс-Габриэль
50'
37'
Желтая карточка
Данило Орси
ГОЛ! 1:0! Одел Оффиа
Пас отдал Ли Эванс
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
7
Ли Эванс
(К) ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
25
Роб Аптер
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бертон Альбион
1
Макс Крокомб
ВР
19
Дилан Уильямс
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
6
Райан Суини
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К) ОП
34
Бен Уитфилд
ЦП
33
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Jack Armer
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
Бертон Альбион
13
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
49
A. Matnez
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
7
Томас Калинаускас
АП
32
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-2-2-2
30
Тайрер
15
Коулсон
20
Кейси
24
Оффиа
4
Лоуренс-Габриэль
8
Морган
7
Эванс
22
Хэмилтон
25
Аптер
9
Джозеф
16
Роудс
3-1-2-4
1
Крокомб
2
Годвин-Малифе
6
Суини
19
Уильямс
4
Уотт
34
Уитфилд
33
Чауке
16
9
Орси
15
17
25
Аптер
14
Эмблтон
14
Эмблтон
25
Аптер
8
Морган
10
Кэри
10
Кэри
8
Морган
16
Роудс
11
Флетчер
11
Флетчер
16
Роудс
9
Джозеф
18
Бисли
18
Бисли
9
Джозеф
15
14
14
15
34
Уитфилд
49
49
34
Уитфилд
17
7
Калинаускас
7
Калинаускас
17
9
Орси
32
Беннетт
32
Беннетт
9
Орси
Остались в запасе
Блэкпул
Бертон Альбион
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Остались в запасе
13
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Блэкпул - Бертон Альбион
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
11
Нарушения
8
10
Офсайды
0
6
Количество передач
385
444
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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