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Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
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Последние матчи
Все
Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 1
14.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
4 : 4
24.08.2024
Блэкпул

Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2024

Уиком Уондерерс
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
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Кембридж Юнайтед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
28
Аарон Морли
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
11
Даниэль Удо
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Кембридж Юнайтед
27
Vicente Reyes
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
14
Кори Смит
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4
Paul Digby
(К) ЦФ
7
James Brophy
ЦФ
16
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Уиком Уондерерс
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
30
Берили Лубала
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
5
Alex Hartridge
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Кембридж Юнайтед
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
34
Brandon Njoku
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
3-4-3
1
Равиццоли
3
Харви
17
Лоу
37
Тэйлор
28
Морли
20
4
Сковен
2
Гриммер
24
12
МакКлири
11
Удо
4-1-5
27
3
Эндрю
15
Окедина
26
45
Лонгело
14
Смит
9
Н'Лундулу
16
7
4
11
Кайкай
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
30
Берили Лубала
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
5
Alex Hartridge
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
34
Brandon Njoku
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
19
Шамал Джордж
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
30
Берили Лубала
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
5
Alex Hartridge
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Остались в запасе
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
34
Brandon Njoku
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
17
Офсайды
1
3
Количество передач
501
277
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
58
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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