Уиком Уондерерс

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1