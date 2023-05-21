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Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
0
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
3
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
27 января 2018, 17:28
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
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Последние матчи
Все
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.08.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед

Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс: обзор матча 21 сентября 2024

Питерборо Юнайтед
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
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Бристоль Роверс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
27
Jadel Katongo
ЦЗ
5
Oscar Wallin
ЦЗ
37
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
22
Эктор Киприану
(К) ОП
11
Кваме Поку
АП
16
David Ajiboye
ЦФ
9
Chris Conn-Clarke
ЦФ
21
Jack Sparkes
ЦФ
17
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
4
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
3
Lino Sousa
ЦЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
10
Руел Сотириу
ЛВ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Питерборо Юнайтед
1
Николас Билокапич
ВР
2
Sam Curtis
ЦЗ
33
James Dornelly
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
10
Abraham Odoh
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Бристоль Роверс
14
Джейк Гаррет
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
11
Люк Томас
ЦФ
28
Шакай Форде
ЦФ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
3-1-1-5
31
Стир
27
5
37
22
Киприану
11
Поку
9
4
17
Джонс
21
16
3-3-2-1-1
1
Гриффитс
37
3
17
Тэйлор
5
Уилсон
6
Мола
27
Билонго
29
Линдси
22
10
Сотириу
9
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
1
Николас Билокапич
ВР
2
Sam Curtis
ЦЗ
33
James Dornelly
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
10
Abraham Odoh
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
14
Джейк Гаррет
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
11
Люк Томас
ЦФ
28
Шакай Форде
ЦФ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Николас Билокапич
ВР
2
Sam Curtis
ЦЗ
33
James Dornelly
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
10
Abraham Odoh
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Остались в запасе
14
Джейк Гаррет
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
11
Люк Томас
ЦФ
28
Шакай Форде
ЦФ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
56
44
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
11
Офсайды
6
1
Количество передач
442
326
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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