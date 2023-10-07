Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ротерхэм
Бертон Альбион
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
0
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
0
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
6 января 2019, 19:35
0
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
6 января 2019, 18:52
3
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
23 октября 2018, 23:39
5
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ротерхэм
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
28.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
28.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Чарльтон
1 : 1
07.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 4 тур
Ротерхэм
2 : 1
31.08.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
24.08.2024
Стивенидж

Ротерхэм - Бертон Альбион: обзор матча 14 сентября 2024

Ротерхэм
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бертон Альбион
39' Д. Кларк-Харрис
57' К. Хамфрис
25' Д. Орси
71' J. Cooper Love
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ротерхэм - Бертон Альбион
Матч завершен
89'
Замена
R. Burrell ️️️️➡️️ Jack Cooper Love
89'
Замена
Кьяран Гиллиган ️️️️➡️️ Кгаогело Чауке
Замена
Жозеф Унгбо ️️️️➡️️ Джо Пауэлл
87'
80'
Замена
A. Matnez ️️️️➡️️ Бен Уитфилд
80'
Замена
Томас Калинаускас ️️️️➡️️ Данило Орси
Желтая карточка
Хаким Одоффин
74'
Замена
Джордан Хагилл ️️️️➡️️ S. Nombe
72'
71'
ГОЛ! 2:2! Jack Cooper Love
Пас отдал Данило Орси
Замена
Александер МакДональд ️️️️➡️️ Христ Тьехи
69'
58'
Замена
Nicholas Akoto ️️️️➡️️ Terence Vancooten
ГОЛ! 2:1! Кэмерон Хамфрис
57'
54'
Желтая карточка
Terence Vancooten
ГОЛ! 1:1! Джонсон Кларк-Харрис
Пас отдал Джо Пауэлл
39'
25'
ГОЛ! 0:1! Данило Орси
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
20
Диллон Филлипс
ВР
30
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
22
Хаким Одоффин
ОП
27
Христ Тьехи
ОП
6
Рис Джеймс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
7
Джо Пауэлл
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
(К) ЦФ
8
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бертон Альбион
1
Макс Крокомб
ВР
19
Дилан Уильямс
ЛЗ
6
Райан Суини
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К) ОП
33
Кгаогело Чауке
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
17
Jack Armer
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Шон Раггет
ЦЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
21
Жозеф Унгбо
ПВ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
10
Джордан Хагилл
ЦФ
Бертон Альбион
13
Гарри Истед
ВР
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
49
A. Matnez
ЦП
7
Томас Калинаускас
АП
18
R. Burrell
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Филлипс
30
МакКарт
24
Хамфрис
2
Рафферти
22
Одоффин
27
Тьехи
6
Джеймс
12
7
Пауэлл
8
9
Кларк-Харрис
3-1-2-4
1
Крокомб
6
Суини
2
Годвин-Малифе
19
Уильямс
4
Уотт
33
Чауке
34
Уитфилд
17
16
9
Орси
15
27
Тьехи
14
МакДональд
14
МакДональд
27
Тьехи
7
Пауэлл
21
Унгбо
21
Унгбо
7
Пауэлл
8
10
Хагилл
10
Хагилл
8
15
14
14
15
33
Чауке
25
Гиллиган
25
Гиллиган
33
Чауке
34
Уитфилд
49
49
34
Уитфилд
9
Орси
7
Калинаускас
7
Калинаускас
9
Орси
16
18
18
16
Остались в запасе
Ротерхэм
Бертон Альбион
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Шон Раггет
ЦЗ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Шон Раггет
ЦЗ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
Остались в запасе
13
Гарри Истед
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Ротерхэм - Бертон Альбион
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
13
Офсайды
4
3
Количество передач
317
385
Сейвы
0
4
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+