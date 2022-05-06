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Кроули Таун
Стокпорт Каунти
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
19 мая 2016, 09:09
12
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Последние матчи
Все
Кроули Таун
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Кроули Таун
0 : 3
31.08.2024
Барнсли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
31.08.2024
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Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
2 : 0
24.08.2024
Бристоль Роверс

Кроули Таун - Стокпорт Каунти: обзор матча 14 сентября 2024

Кроули Таун
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Стокпорт Каунти
68' J. Quitirna (П)
6' Л. Барри
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кроули Таун - Стокпорт Каунти
Матч завершен
90' +1
Замена
Один Бэйли ️️️️➡️️ Оливер Норвуд
72'
Замена
Каллум Коннолли ️️️️➡️️ Тайо Адарамола
69'
Замена
Isaac Olaofe ️️️️➡️️ Кайл Вуттон
69'
Замена
Jack Diamond ️️️️➡️️ Луи Барри
69'
Замена
Джейден Феврье ️️️️➡️️ Will Collar
ГОЛ с пенальти! 1:1! Junior Quitirna
68'
Замена
Bradley Ibrahim ️️️️➡️️ Rushian Hepburn-Murphy
66'
Замена
Junior Quitirna ️️️️➡️️ Jay Williams
66'
65'
Желтая карточка
Оливер Норвуд
Замена
Ade Adeyemo ️️️️➡️️ Will Swan
65'
40'
Желтая карточка
Тайлер Оньянго
Желтая карточка
Jay Williams
36'
Желтая карточка
Max Anderson
14'
6'
ГОЛ! 0:1! Луи Барри
Пас отдал Ethan Pye
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
1
Джо Воллакотт
ВР
28
Джош Флинт
ЦЗ
24
Toby Mullarkey
ЦЗ
12
Панутче Камара
ЦП
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
6
Max Anderson
ЦП
26
Jay Williams
(К) ЦП
10
Ronan Darcy
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
9
Will Swan
ЦФ
Стокпорт Каунти
34
Corey Addai
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
33
Тайо Адарамола
ЛЗ
15
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
26
Оливер Норвуд
ЦП
24
Тайлер Оньянго
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
19
Кайл Вуттон
ЦФ
6
Fraser Horsfall
(К) ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
Кроули Таун
16
Эдди Бич
ВР
18
Junior Quitirna
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Стокпорт Каунти
16
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Ник Пауэлл
ЦП
27
Один Бэйли
АП
10
Джейден Феврье
ПВ
9
Isaac Olaofe
ЦФ
7
Jack Diamond
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
2-5-1-2
1
Воллакотт
28
Флинт
24
20
6
26
10
14
12
Камара
9
19
3-4-3
34
3
Турай
15
33
Адарамола
26
Норвуд
24
Оньянго
8
Кэмпс
14
20
Барри
6
19
Вуттон
26
18
18
26
14
23
23
14
9
22
22
9
33
Адарамола
16
Коннолли
16
Коннолли
33
Адарамола
26
Норвуд
27
Бэйли
27
Бэйли
26
Норвуд
14
10
Феврье
10
Феврье
14
19
Вуттон
9
9
19
Вуттон
20
Барри
7
7
20
Барри
Остались в запасе
Кроули Таун
Стокпорт Каунти
16
Эдди Бич
ВР
4
Cameron Bragg
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
11
Ник Пауэлл
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдди Бич
ВР
4
Cameron Bragg
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Остались в запасе
11
Ник Пауэлл
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Статистика матча Кроули Таун - Стокпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
14
Офсайды
1
4
Количество передач
482
273
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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