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Бристоль Роверс
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января, 01:08
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
0
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
0
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
0
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
0
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
0
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
2 ноября 2020, 09:21
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бристоль Роверс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2024
Уиган Атлетик

Бристоль Роверс - Уиган Атлетик: обзор матча 14 сентября 2024

Бристоль Роверс
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Уиган Атлетик
20' Д. Хагилл
40' Д. Хагилл
50' Т. Осгор
71' Л. Чемберс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бристоль Роверс - Уиган Атлетик
Матч завершен
Красная карточка
Taylor Moore
84'
80'
Замена
Кэлвин Рэмзи ️️️️➡️️ Джеймс Каррагер
76'
Замена
Maleace Asamoah ️️️️➡️️ Silko Thomas
75'
Замена
Баба Адико ️️️️➡️️ Мэттью Смит
75'
Замена
Дэйл Тейлор ️️️️➡️️ Тело Осгор
71'
ГОЛ! 0:4! Люк Чемберс
Замена
Гэтлин О'Донкор ️️️️➡️️ Promise Omochere
69'
66'
Замена
Каллум МакМанаман ️️️️➡️️ Dion Rankine
Замена
Шакай Форде ️️️️➡️️ Руел Сотириу
61'
Замена
Джейми Линдси ️️️️➡️️ Джейк Гаррет
61'
50'
ГОЛ! 0:3! Тело Осгор
Замена
Коннор Тэйлор ️️️️➡️️ Lino Sousa
46'
Замена
Скотт Синклейр ️️️️➡️️ Исаак Хатчинсон
46'
44'
Желтая карточка
Тело Осгор
40'
ГОЛ! 0:2! Джо Хагилл
20'
ГОЛ! 0:1! Джо Хагилл
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
3
Lino Sousa
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
14
Джейк Гаррет
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
10
Руел Сотириу
ЛВ
9
Promise Omochere
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
3
Люк Чемберс
ЛЗ
15
Джейсон Керр
(К) ЦЗ
8
Мэттью Смит
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
29
Silko Thomas
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦП
7
Dion Rankine
ЦП
10
Тело Осгор
АП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бристоль Роверс
27
Брайант Билонго
ЛЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
28
Шакай Форде
ЦФ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Tom Watson
ВР
17
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
16
Баба Адико
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Дэйл Тейлор
ЦФ
37
Maleace Asamoah
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гриффитс
4
3
5
Уилсон
6
Мола
14
Гаррет
22
10
Сотириу
19
Хатчинсон
11
Томас
9
4-4-1-1
1
Тикл
15
Керр
8
Смит
23
Каррагер
3
Чемберс
29
4
Эймсон
7
6
Уэйр
10
Осгор
9
Хагилл
3
17
Тэйлор
17
Тэйлор
3
14
Гаррет
29
Линдси
29
Линдси
14
Гаррет
19
Хатчинсон
7
Синклейр
7
Синклейр
19
Хатчинсон
10
Сотириу
28
Форде
28
Форде
10
Сотириу
9
24
О'Донкор
24
О'Донкор
9
23
Каррагер
2
Рэмзи
2
Рэмзи
23
Каррагер
8
Смит
16
Адико
16
Адико
8
Смит
7
20
МакМанаман
20
МакМанаман
7
10
Осгор
28
Тейлор
28
Тейлор
10
Осгор
29
37
37
29
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Уиган Атлетик
27
Брайант Билонго
ЛЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
12
Tom Watson
ВР
17
Тоби Сиббик
ПЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
27
Брайант Билонго
ЛЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Остались в запасе
12
Tom Watson
ВР
17
Тоби Сиббик
ПЗ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бристоль Роверс - Уиган Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Количество передач
353
326
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
6
8
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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