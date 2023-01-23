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Блэкпул
Эксетер Сити
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
10 августа 2016, 11:43
6
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
21 января 2016, 01:54
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
21 января 2016, 00:51
1
«Ливерпуль» – «Эксетер». Онлайн-трансляция
20 января 2016, 09:03
1
Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»
9 января 2016, 08:38
4
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Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
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Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Эксетер Сити
2 : 0
21.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 7 тур
Эксетер Сити
2 : 0
21.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 5 тур
Эксетер Сити
0 : 0
07.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 4 тур
Болтон
0 : 2
31.08.2024
Эксетер Сити

Блэкпул - Эксетер Сити: обзор матча 14 сентября 2024

Блэкпул
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Эксетер Сити
19' С. Хэмилтон
90+4' Д. Хасбэнд
88' E. Francis
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкпул - Эксетер Сити
Матч завершен
Желтая карточка
Гарри Тайрер
90' +6
Замена
Джейк Бисли ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
90' +5
ГОЛ! 2:1! Джеймс Хасбэнд
Пас отдал Джордан Роудс
90' +4
88'
ГОЛ! 1:1! E. Francis
Желтая карточка
Джордан Роудс
87'
Желтая карточка
Ли Эванс
85'
85'
Желтая карточка
Jack Aitchison
81'
Желтая карточка
Тристан Крама
79'
Замена
E. Francis ️️️️➡️️ Пирс Суини
Замена
Хэйден Коулсон ️️️️➡️️ Си-Джей Хэмилтон
79'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Роб Аптер
78'
Желтая карточка
Джордан Лоуренс-Габриэль
75'
70'
Желтая карточка
Илмари Нисканен
66'
Замена
Sonny Cox ️️️️➡️️ Джош Магеннис
65'
Замена
Reece Cole ️️️️➡️️ Ками Дойл
Желтая карточка
Кайл Джозеф
58'
57'
Желтая карточка
Райан Вудс
Замена
Джордан Роудс ️️️️➡️️ Доминик Баллард
56'
Желтая карточка
Оливер Норберн
21'
ГОЛ! 1:0! Си-Джей Хэмилтон
Пас отдал Джордан Лоуренс-Габриэль
19'
Желтая карточка
Одел Оффиа
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
20
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
6
Оливер Норберн
ЦП
7
Ли Эванс
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
25
Роб Аптер
ПВ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
19
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Эксетер Сити
1
Джо Уитворт
ВР
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Пирс Суини
(К) ЦЗ
2
Джек МакМиллан
ПЗ
6
Райан Вудс
ЦП
20
Ками Дойл
АП
10
Jack Aitchison
ЦФ
11
M. Alli
ЦФ
14
Илмари Нисканен
ЦФ
27
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
Эксетер Сити
37
Shaun MacDonald
ВР
3
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
8
E. Francis
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
21
Amani Richards
ЦФ
4-2-2-2
30
Тайрер
20
Кейси
24
Оффиа
3
Хасбэнд
4
Лоуренс-Габриэль
6
Норберн
7
Эванс
22
Хэмилтон
25
Аптер
19
Баллард
9
Джозеф
4-1-1-4
1
Уитворт
2
МакМиллан
4
Крама
26
Суини
15
Ифеко
6
Вудс
20
Дойл
27
Магеннис
14
Нисканен
11
10
22
Хэмилтон
15
Коулсон
15
Коулсон
22
Хэмилтон
25
Аптер
14
Эмблтон
14
Эмблтон
25
Аптер
19
Баллард
16
Роудс
16
Роудс
19
Баллард
9
Джозеф
18
Бисли
18
Бисли
9
Джозеф
26
Суини
8
8
26
Суини
20
Дойл
12
12
20
Дойл
27
Магеннис
19
19
27
Магеннис
Остались в запасе
Блэкпул
Эксетер Сити
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
37
Shaun MacDonald
ВР
3
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
21
Amani Richards
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Сонни Кэри
ПВ
Остались в запасе
37
Shaun MacDonald
ВР
3
Бен Паррингтон
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
21
Amani Richards
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Блэкпул - Эксетер Сити
7
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
12
20
Офсайды
0
2
Количество передач
356
359
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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