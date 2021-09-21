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Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
22 сентября 2016, 21:26
3
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
22 сентября 2016, 00:40
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
22 сентября 2016, 00:14
2
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
21 сентября 2016, 20:02
5
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
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Последние матчи
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Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Барнсли
2 : 2
24.08.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун

Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс: обзор матча 14 сентября 2024

Нортгемптон Таун
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Уиком Уондерерс
4' С. Хоскинс (П)
11' Д. Удо
52' R. Kone
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Берили Лубала
Желтая карточка
Тарик Фосу
90' +3
87'
Замена
M. Butcher ️️️️➡️️ Аарон Морли
86'
Желтая карточка
Франко Равиццоли
86'
Замена
Alex Hartridge ️️️️➡️️ Даниэль Удо
80'
Замена
Тайрик Бакинсон ️️️️➡️️ Cameron Humphreys
80'
Замена
Берили Лубала ️️️️➡️️ Гэрэт МакКлири
Замена
Тарик Фосу ️️️️➡️️ Тайлер Робертс
73'
Замена
Лайам МакКэррон ️️️️➡️️ Мич Пайннок
72'
Замена
Сами Шушане ️️️️➡️️ Jack Sowerby
72'
Замена
Никола Цанев ️️️️➡️️ Ли Бердж
71'
66'
Замена
Калеб Тэйлор ️️️️➡️️ Declan Skura
61'
Желтая карточка
Джош Сковен
52'
ГОЛ! 1:2! Richard Kone
Замена
Люк Мбете-Табу ️️️️➡️️ Патрик Броу
46'
Желтая карточка
Патрик Броу
43'
11'
ГОЛ! 1:1! Даниэль Удо
Пас отдал Гэрэт МакКлири
4'
Желтая карточка
Джек Гриммер
ГОЛ с пенальти! 1:0! Сэм Хоскинс
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
1
Ли Бердж
ВР
33
Патрик Броу
ЛЗ
5
Jon Guthrie
(К) ЦЗ
26
Джек Болдуин
ЦЗ
3
Aaron McGowan
ЦЗ
18
Кэмерон Макгихан
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
10
Мич Пайннок
ЛВ
7
Сэм Хоскинс
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
28
Аарон Морли
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
11
Даниэль Удо
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Нортгемптон Таун
13
Никола Цанев
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
22
Акин Одимайо
ЦЗ
30
Сами Шушане
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
11
James Wilson
ЦФ
Уиком Уондерерс
19
Шамал Джордж
ВР
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
30
Берили Лубала
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
5
Alex Hartridge
ЦФ
4-2-2-2
1
Бердж
33
Броу
26
Болдуин
3
5
18
Макгихан
4
10
Пайннок
7
Хоскинс
19
Робертс
39
Мортон
2-5-3
1
Равиццоли
17
Лоу
3
Харви
2
Гриммер
28
Морли
4
Сковен
25
20
24
12
МакКлири
11
Удо
1
Бердж
13
Цанев
13
Цанев
1
Бердж
10
Пайннок
17
МакКэррон
17
МакКэррон
10
Пайннок
33
Броу
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
33
Броу
4
30
Шушане
30
Шушане
4
19
Робертс
24
Фосу
24
Фосу
19
Робертс
25
37
Тэйлор
37
Тэйлор
25
28
Морли
8
8
28
Морли
20
16
Бакинсон
16
Бакинсон
20
12
МакКлири
30
Лубала
30
Лубала
12
МакКлири
11
Удо
5
5
11
Удо
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
22
Акин Одимайо
ЦЗ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
19
Шамал Джордж
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
22
Акин Одимайо
ЦЗ
11
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
19
Шамал Джордж
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
2
4
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
3
Количество передач
334
375
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
71
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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