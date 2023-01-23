Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля, 09:31
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля, 09:31
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
0
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
0
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Болтон
0 : 4
14.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Ротерхэм
2 : 1
31.08.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити

Хаддерсфилд Таун - Блэкпул: обзор матча 24 сентября 2024

Хаддерсфилд Таун
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Блэкпул
31' К. Джозеф
45+6' С. Хэмилтон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
Матч завершен
Желтая карточка
Броди Спенсер
90' +1
90'
Замена
Джейк Бисли ️️️️➡️️ Алби Морган
90'
Замена
Сонни Кэри ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
82'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Роб Аптер
Желтая карточка
Энтони Эванс
81'
Замена
Боян Радулович ️️️️➡️️ Фредди Ладапо
70'
Замена
Каллум Маршалл ️️️️➡️️ Лассе Серенсен
54'
Замена
Энтони Эванс ️️️️➡️️ Херби Кейн
54'
53'
Замена
Эшли Флетчер ️️️️➡️️ Доминик Баллард
45' +6
ГОЛ! 0:2! Си-Джей Хэмилтон
31'
ГОЛ! 0:1! Кайл Джозеф
Пас отдал Си-Джей Хэмилтон
Замена
Броди Спенсер ️️️️➡️️ Михал Хелик
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Ли Николлс
ВР
15
Джахайм Хедли
ЛЗ
5
Михал Хелик
(К) ЦЗ
32
Том Лис
ЦЗ
41
Джо Ходж
ОП
8
Бен Уайлс
ЦП
16
Херби Кейн
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
10
Джош Корома
ЦФ
19
Фредди Ладапо
ЦФ
23
Nigel Lonwijk
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
7
Ли Эванс
(К) ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
25
Роб Аптер
ПВ
19
Доминик Баллард
ЦФ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Хаддерсфилд Таун
13
Джейкоб Чапман
ВР
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
21
Энтони Эванс
ЦП
17
Броди Спенсер
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Боян Радулович
ЦФ
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
16
Джордан Роудс
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
3-1-3-3
1
Николлс
15
Хедли
32
Лис
5
Хелик
41
Ходж
8
Уайлс
16
Кейн
2
Серенсен
23
19
Ладапо
10
Корома
4-2-2-2
30
Тайрер
4
Лоуренс-Габриэль
20
Кейси
24
Оффиа
15
Коулсон
8
Морган
7
Эванс
25
Аптер
22
Хэмилтон
9
Джозеф
19
Баллард
16
Кейн
21
Эванс
21
Эванс
16
Кейн
5
Хелик
17
Спенсер
17
Спенсер
5
Хелик
2
Серенсен
7
Маршалл
7
Маршалл
2
Серенсен
19
Ладапо
9
Радулович
9
Радулович
19
Ладапо
25
Аптер
14
Эмблтон
14
Эмблтон
25
Аптер
9
Джозеф
10
Кэри
10
Кэри
9
Джозеф
19
Баллард
11
Флетчер
11
Флетчер
19
Баллард
8
Морган
18
Бисли
18
Бисли
8
Морган
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
13
Джейкоб Чапман
ВР
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
13
Джейкоб Чапман
ВР
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
20
6
Офсайды
1
4
Количество передач
444
443
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+