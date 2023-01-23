Хаддерсфилд Таун

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист

«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса

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