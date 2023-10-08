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Барнсли
Бристоль Роверс
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября, 23:51
0
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября, 23:51
0
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
0
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
8 мая 2021, 22:43
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
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2
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Барнсли
1 : 1
28.09.2024
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28.09.2024
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28.09.2024
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Бристоль Роверс
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31.08.2024
Кембридж Юнайтед

Барнсли - Бристоль Роверс: обзор матча 07 сентября 2024

Барнсли
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Бристоль Роверс
11' D. Keillor-Dunn
65' А. Филлипс
37' Р. Сотириу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Барнсли - Бристоль Роверс
Матч завершен
Желтая карточка
Марк Робертс
90' +6
Желтая карточка
Luca Connell
90' +3
Желтая карточка
Кори О'Киффи
90' +2
Замена
Эйден Марш ️️️️➡️️ Davis Keillor-Dunn
89'
Замена
Kyran Lofthouse ️️️️➡️️ Barry Cotter
78'
78'
Замена
Шакай Форде ️️️️➡️️ Люк МакКормик
78'
Замена
Скотт Синклейр ️️️️➡️️ Люк Томас
77'
Замена
Kofi Shaw ️️️️➡️️ Grant Ward
67'
Замена
Lino Sousa ️️️️➡️️ Брайант Билонго
Замена
Джош Бенсон ️️️️➡️️ Адам Филлипс
67'
ГОЛ! 2:1! Адам Филлипс
Пас отдал Barry Cotter
65'
62'
Замена
Гэтлин О'Донкор ️️️️➡️️ Руел Сотириу
Желтая карточка
Джош Ирл
57'
Замена
Кори О'Киффи ️️️️➡️️ Донован Пинес
46'
37'
ГОЛ! 1:1! Руел Сотириу
Пас отдал Брайант Билонго
ГОЛ! 1:0! Davis Keillor-Dunn
Пас отдал Luca Connell
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Донован Пинес
ЦЗ
2
Barry Cotter
ЦЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
18
Мэттью Крейг
ОП
8
Адам Филлипс
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
1
Nicholas Slonina
ЦФ
40
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
48
Luca Connell
(К) ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
14
Джейк Гаррет
ОП
23
Люк МакКормик
ЦП
10
Руел Сотириу
ЛВ
8
Grant Ward
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Барнсли
23
Ben Killip
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
7
Кори О'Киффи
ПЗ
10
Джош Бенсон
ЦП
19
Эйден Марш
ЦФ
44
Стивен Хамфрис
ЦФ
Бристоль Роверс
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
3
Lino Sousa
ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
28
Шакай Форде
ЦФ
3-3-1-4
2
6
4
Робертс
32
Ирл
18
Крейг
5
Пинес
8
Филлипс
9
Косгров
48
40
1
3-2-1-1-3
1
Гриффитс
5
Уилсон
4
27
Билонго
6
Мола
14
Гаррет
23
МакКормик
10
Сотириу
11
Томас
9
8
2
15
15
2
5
Пинес
7
О'Киффи
7
О'Киффи
5
Пинес
8
Филлипс
10
Бенсон
10
Бенсон
8
Филлипс
40
19
Марш
19
Марш
40
27
Билонго
3
3
27
Билонго
8
37
37
8
11
Томас
7
Синклейр
7
Синклейр
11
Томас
10
Сотириу
24
О'Донкор
24
О'Донкор
10
Сотириу
23
МакКормик
28
Форде
28
Форде
23
МакКормик
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Роверс
23
Ben Killip
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
44
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
23
Ben Killip
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
44
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Барнсли - Бристоль Роверс
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
12
5
Нарушения
16
8
Офсайды
1
4
Количество передач
412
319
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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