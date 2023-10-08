Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара