«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024