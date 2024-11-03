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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 03 ноября 2024
Боруссия М
03.11.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
11'
А. Плеа
12'
М. Фридль (АГ)
45'
Ф. Онора
67'
К. Штегер
75'
К. Топп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Вердер
82'
Вторая желтая
М. Вайзер
81'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
К. Итакура
79'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Онора
77'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Л. Ульрих
77'
75'
ГОЛ! 4:1!
К. Топп
Пас отдал
М. Дукщ
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Т. Кляйнденст
71'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Р. Хак
71'
ГОЛ! 4:0!
К. Штегер
Пас отдал
Т. Кляйнденст
67'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Плеа
63'
53'
Желтая карточка
С. Линен
46'
Замена
Д. Кен
️️️️
Ф. Агу
46'
Замена
Э. Юнг
️️️️
А. Пипер
46'
Замена
М. Велькович
️️️️
Х. Малатини
ГОЛ! 3:0!
Ф. Онора
Пас отдал
Т. Кляйнденст
45'
22'
Желтая карточка
М. Вайзер
19'
Желтая карточка
Ф. Агу
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Фридль
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Кляйнденст
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
26
Ульрих
6
Итакура
5
Фридрих
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
14
Плеа
11
Кляйнденст
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
6
Малатини
32
Фридль
5
Пипер
27
Агу
8
Вайзер
14
Линен
11
Нджинма
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
9
Онора
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
9
Онора
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Пипер
5
Юнг
5
Юнг
5
Пипер
6
Малатини
13
Велькович
13
Велькович
6
Малатини
32
Биттенкурт
7
Бурк
7
Бурк
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
484
532
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.46
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
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