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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 15 сентября 2024
Майнц
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
27'
Л. Джэ Сон
8'
М. Дукщ (П)
69'
Д. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Вердер
90'
+1
Замена
К. Топп
️️️️
М. Груль
90'
+1
Замена
С. Алверу
️️️️
С. Линен
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Кор
90'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ф. Мвене
79'
Замена
С. Видмер
️️️️
К. Сано
79'
Замена
П. Небель
️️️️
А. Каси
79'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кен
Пас отдал
Р. Шмид
67'
Замена
Д. Кен
️️️️
Ф. Агу
67'
Замена
Х. Малатини
️️️️
М. Дукщ
Желтая карточка
Ф. Мвене
66'
Замена
А. Зиб
️️️️
Х. Хонг
65'
60'
Желтая карточка
М. Цеттерер
60'
Красная карточка
М. Фридль
Желтая карточка
Д. Кор
45'
+1
Желтая карточка
А. Каси
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джэ Сон
27'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дукщ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
18
Марко Груль
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
20
Хонг
7
Джэ Сон
9
Буркардт
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
27
Агу
8
Вайзер
14
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
10
Шмид
33
Дукщ
6
Сано
30
Видмер
30
Видмер
6
Сано
31
Кор
25
Баркок
25
Баркок
31
Кор
19
Каси
8
Небель
8
Небель
19
Каси
2
Мвене
9
Онисиво
9
Онисиво
2
Мвене
20
Хонг
9
Зиб
9
Зиб
20
Хонг
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
33
Дукщ
6
Малатини
6
Малатини
33
Дукщ
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
18
Груль
18
Груль
Груль
9
Топп
9
Топп
Груль
Остались в запасе
Майнц
Вердер
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Майнц - Вердер
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
7
Офсайды
4
1
Количество передач
475
354
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
2.06
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Мева Арена
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