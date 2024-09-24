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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 24 сентября 2024
Реал
24.09.2024, вторник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
1'
Л. Васкес
40'
К. Мбаппе
48'
Родриго
85'
К. Бенавидес
86'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Алавес
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
+6
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Винисиус
90'
86'
ГОЛ! 3:2!
Кике
Пас отдал
К. Бенавидес
85'
ГОЛ! 3:1!
К. Бенавидес
Пас отдал
А. Гевара
Желтая карточка
Эндрик
83'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Э. Милитао
80'
Замена
А. Гюлер
️️️️
К. Мбаппе
80'
71'
Замена
Кике
️️️️
А. Вильялибре
Замена
Эндрик
️️️️
Родриго
69'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
69'
60'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Бланко
60'
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Ромеро
ГОЛ! 3:0!
Родриго
Пас отдал
Л. Васкес
48'
46'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Абкар
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Беллингем
40'
Желтая карточка
Винисиус
30'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
4'
ГОЛ! 1:0!
Л. Васкес
Пас отдал
Винисиус
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
(К)
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
(К)
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
1
Сивера
24
Диарра
6
Моуриньо
5
Абкар
23
Санчес
23
Бенавидес
8
Бланко
12
Новоа
15
Ромеро
17
Конечны
12
Вильялибре
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
15
Гюлер
15
Гюлер
10
Мбаппе
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
5
Абкар
18
Гуриди
18
Гуриди
5
Абкар
15
Ромеро
21
Реббах
21
Реббах
15
Ромеро
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал
Алавес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Алавес
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
736
326
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.81
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
67480 из 85454 зрителей (78%)
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