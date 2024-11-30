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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Комо - Монца
Комо - Монца: обзор матча 30 ноября 2024
Комо
30.11.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Монца
36'
Я. Энгельхардт
54'
Д. Капрари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Монца
Желтая карточка
А. Йовине
90'
+2
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Г. Стрефецца
88'
Желтая карточка
М. Сала
83'
81'
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Капрари
81'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Л. Калдирола
Замена
М. Сала
️️️️
А. Морено
80'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Кутроне
69'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Фадера
68'
Замена
А. Йовине
️️️️
И. ван дер Бремпт
68'
68'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Перейра
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Капрари
46'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Д. Мота
Желтая карточка
Н. Пас
44'
ГОЛ! 1:0!
Я. Энгельхардт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Пабло Мари
(К)
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Рейна
5
Морено
18
Гольданига
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
16
Энгельхардт
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
7
Да Кунья
10
Кутроне
4-2-1-3
80
Турати
44
Карбони
4
Мари
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
38
Бондо
42
Бьянко
13
Перейра
11
Джурич
10
Капрари
46
Мота
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
39
Фадера
90
Верди
90
Верди
39
Фадера
20
ван дер Бремпт
6
Йовине
6
Йовине
20
ван дер Бремпт
7
Стрефецца
99
Габриеллони
99
Габриеллони
7
Стрефецца
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
5
Калдирола
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Калдирола
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
10
Капрари
10
Валоти
10
Валоти
10
Капрари
46
Мота
70
Мальдини
70
Мальдини
46
Мота
Остались в запасе
Комо
Монца
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Комо - Монца
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
16
11
Количество передач
447
370
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.54
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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