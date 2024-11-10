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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Лацио
Монца - Лацио: обзор матча 10 ноября 2024
Монца
10.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
36'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Лацио
90'
+2
Замена
С. Жиго
️️️️
М. Гендузи
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Перейра
89'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Бондо
89'
Желтая карточка
М. Пессина
83'
77'
Желтая карточка
Г. Исаксен
75'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Н. Тавареш
75'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Мальдини
75'
60'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Б. Диа
60'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Педро
Желтая карточка
Д. Мальдини
57'
Желтая карточка
А. Бьянко
55'
Замена
М. Пессина
️️️️
А. Карбони
55'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
М. Гендузи
Желтая карточка
П. Перейра
18'
Желтая карточка
А. Карбони
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Пабло Мари
(К)
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-2-2-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
44
Карбони
4
Мари
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
46
Мота
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
6
Гендузи
15
Весино
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
44
Карбони
32
Пессина
32
Пессина
44
Карбони
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
38
Бондо
37
Петанья
37
Петанья
38
Бондо
6
Гендузи
2
Жиго
2
Жиго
6
Гендузи
10
Дзакканьи
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
17
Тавареш
14
Нослин
14
Нослин
17
Тавареш
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Монца
Лацио
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
76
Filipe Bordon
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Монца - Лацио
5
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
476
462
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.46
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
У-Пауэр
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