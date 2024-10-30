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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Удинезе
Венеция - Удинезе: обзор матча 30 октября 2024
Венеция
30.10.2024, среда, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
41'
Й. Похьянпало (П)
56'
Х. Николусси Кавилья
86'
Й. Похьянпало (П)
19'
З. Ловрич
25'
I. Bravo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Удинезе
Желтая карточка
Г. Ористанио
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Й. Карлстрем
90'
+5
Желтая карточка
Я. Бийол
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Похьянпало
86'
Замена
М. Шверко
️️️️
Д. Альтаре
80'
78'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
78'
Замена
Ф. Товен
️️️️
З. Ловрич
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Бусио
74'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Х. Николусси Кавилья
73'
Желтая карточка
Р. Хапс
70'
63'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
63'
Замена
О. Саррага
️️️️
Л. Джаннетти
ГОЛ! 2:2!
Х. Николусси Кавилья
56'
55'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
I. Bravo
53'
Красная карточка
И. Туре
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Д. Йебоа
46'
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
А. Кандела
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Похьянпало
41'
40'
Желтая карточка
Л. Джаннетти
25'
ГОЛ! 0:2!
I. Bravo
19'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Пас отдал
I. Bravo
17'
Желтая карточка
М. Пайеро
Желтая карточка
Х. Николусси Кавилья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
15
Яка Бийол
(К)
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
70
Руй Модешту
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
4-4-1-1
1
Станкович
5
Хапс
15
Альтаре
30
Свобода
27
Кандела
32
Дункан
77
Эллертссон
6
Бусио
41
Кавилья
10
Йебоа
20
Похьянпало
3-3-2-2
40
Окойе
95
Туре
15
Бийол
17
Джаннетти
3
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
17
15
Альтаре
33
Шверко
33
Шверко
15
Альтаре
27
Кандела
7
Дзампано
7
Дзампано
27
Кандела
41
Кавилья
8
Андерсен
8
Андерсен
41
Кавилья
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Йебоа
6
Бусио
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
6
Бусио
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
17
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
17
Джаннетти
6
Саррага
6
Саррага
17
Джаннетти
4
Ловрич
10
Товен
10
Товен
4
Ловрич
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
Остались в запасе
Венеция
Удинезе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Венеция - Удинезе
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
13
Офсайды
3
0
Количество передач
464
339
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.86
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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