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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Рома
Монца - Рома: обзор матча 06 октября 2024
Монца
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рома
70'
Д. Мота
61'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Рома
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
90'
+3
Желтая карточка
М. Джурич
90'
+1
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Мальдини
88'
86'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
З. Челик
86'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
П. Перейра
73'
71'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Анхелиньо
71'
Замена
Н. Писилли
️️️️
М. Соуле
ГОЛ! 1:1!
Д. Мота
70'
Замена
Д. Мота
️️️️
А. Бьянко
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
60'
26'
Желтая карточка
М. Соуле
20'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
12
Andrea Vailati
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-3-1
1
Пицциньякко
77
Кирьякопулос
4
Мари
44
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
32
Пессина
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
4-2-3-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
23
Манчини
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
42
Бьянко
46
Мота
46
Мота
42
Бьянко
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
17
Анхелиньо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
2
Челик
8
Бальданци
8
Бальданци
2
Челик
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Монца
Рома
69
Andrea Mazza
ВР
12
Andrea Vailati
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
12
Andrea Vailati
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Монца - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
309
593
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.07
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
У-Пауэр
Посещаемость:
12021 из 18568 зрителей (64%)
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