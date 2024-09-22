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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Болонья
Монца - Болонья: обзор матча 22 сентября 2024
Монца
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
43'
М. Джурич
24'
К. Урбански
80'
С. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Болонья
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
П. Перейра
88'
86'
Желтая карточка
С. Кастро
Желтая карточка
П. Мари
85'
Замена
М. Марич
️️️️
М. Джурич
82'
Замена
В. Бондо
️️️️
А. Иццо
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Кастро
Пас отдал
Р. Фройлер
78'
Замена
С. Пош
️️️️
Л. Де Сильвестри
78'
Замена
Н. Моро
️️️️
К. Урбански
Замена
О. Форсон
️️️️
Д. Мальдини
71'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Мота
71'
71'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Й. Одгор
51'
Желтая карточка
Д. Лукуми
46'
Замена
С. Беукема
️️️️
Н. Казале
ГОЛ! 1:1!
М. Джурич
43'
Желтая карточка
А. Иццо
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Урбански
Пас отдал
Х. Ликояннис
Желтая карточка
А. Карбони
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К)
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
53
Endris Scaramelli
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-1-3-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Мари
44
Карбони
4
Иццо
42
Бьянко
70
Мальдини
32
Пессина
13
Перейра
46
Мота
11
Джурич
4-1-2-1-2
1
Равалья
29
Де Сильвестри
16
Казале
26
Лукуми
22
Ликояннис
82
Урбански
20
Эбишер
19
Фройлер
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
4
Иццо
38
Бондо
38
Бондо
4
Иццо
70
Мальдини
11
Форсон
11
Форсон
70
Мальдини
46
Мота
10
Капрари
10
Капрари
46
Мота
11
Джурич
24
Марич
24
Марич
11
Джурич
16
Казале
31
Беукема
31
Беукема
16
Казале
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
82
Урбански
6
Моро
6
Моро
82
Урбански
21
Одгор
16
Айлинг
16
Айлинг
21
Одгор
Остались в запасе
Монца
Болонья
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
53
Endris Scaramelli
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
53
Endris Scaramelli
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Монца - Болонья
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
20
16
Офсайды
1
1
Количество передач
388
538
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.87
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
У-Пауэр
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