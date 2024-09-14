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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Комо - Болонья
Комо - Болонья: обзор матча 14 сентября 2024
Комо
14.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
5'
Н. Казале (АГ)
53'
П. Кутроне
76'
С. Кастро
90+1'
С. Айлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Болонья
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Айлинг
Пас отдал
С. Кастро
Замена
М. Браунедер
️️️️
Г. Стрефецца
88'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
С. Роберто
88'
80'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
Н. Казале
80'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Й. Одгор
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Кутроне
78'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Фадера
78'
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Кастро
72'
Желтая карточка
Т. Побега
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Доссена
67'
63'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Р. Орсолини
63'
Замена
С. Кастро
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 2:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Г. Стрефецца
53'
46'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
М. Эбишер
Желтая карточка
А. Морено
45'
+4
Желтая карточка
А. Йовине
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Казале
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
6
Алессио Йовине
(К)
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
(К)
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Аудеро
5
Морено
2
Кемпф
13
Доссена
5
Перроне
6
Роберто
10
Пас
39
Фадера
6
Йовине
7
Стрефецца
10
Кутроне
4-3-3
1
Скорупски
4
Пош
31
Беукема
16
Казале
33
Миранда
4
Побега
19
Фройлер
20
Эбишер
21
Одгор
27
Даллинга
7
Орсолини
13
Доссена
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Доссена
6
Роберто
36
Маццителли
36
Маццителли
6
Роберто
7
Стрефецца
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Стрефецца
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Да Кунья
39
Фадера
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
16
Казале
26
Лукуми
26
Лукуми
16
Казале
20
Эбишер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
20
Эбишер
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
21
Одгор
14
Ндой
14
Ндой
21
Одгор
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Комо
Болонья
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Комо - Болонья
2
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
4
Количество передач
372
471
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.22
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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