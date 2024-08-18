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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Венеция
Лацио - Венеция: обзор матча 18 августа 2024
Лацио
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Венеция
11'
В. Кастелланос
44'
М. Дзакканьи (П)
81'
Д. Альтаре (АГ)
3'
М. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Венеция
Замена
Педро
️️️️
В. Кастелланос
87'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
М. Гендузи
87'
86'
Замена
А. Раймондо
️️️️
К. Гюткьяер
86'
Замена
N. Lella
️️️️
М. Андерсен
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Альтаре
81'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Т. Нослин
77'
Замена
Л. Чауна
️️️️
М. Дзакканьи
77'
71'
Желтая карточка
Р. Хапс
70'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Ровелла
65'
53'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Г. Ористанио
53'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Р. Саградо
Желтая карточка
В. Кастелланос
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дзакканьи
44'
32'
Желтая карточка
Р. Саградо
ГОЛ! 1:1!
В. Кастелланос
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Андерсен
Пас отдал
М. Эгилл Эллертссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
(К)
ПЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
14
Нослин
11
Кастелланос
4-4-1-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
20
Свобода
8
Андерсен
32
Дункан
77
Эллертссон
20
Саградо
11
Ористанио
9
Гюткьяер
6
Гендузи
8
Кастровилли
8
Кастровилли
6
Гендузи
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
11
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
20
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
20
Саградо
8
Андерсен
23
23
8
Андерсен
77
Эллертссон
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Эллертссон
11
Ористанио
77
Пьерини
77
Пьерини
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Раймондо
9
Раймондо
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Лацио
Венеция
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
77
Исса Думбия
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
594
287
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.67
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Олимпико
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