Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Брайтон
Ипсвич Таун - Брайтон: обзор матча 16 января 2025
Ипсвич Таун
16.01.2025, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
59'
К. Митома
81'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Брайтон
90'
+4
Замена
Я. Модер
️️️️
Я. Аяри
90'
+1
Желтая карточка
Й. Велтман
Замена
Д. Кларк
️️️️
К. Филлипс
84'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Рюттер
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ж. Педро
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
У. Бернс
71'
Замена
С. Морси
️️️️
Й. Каюсте
71'
63'
Замена
Я. Минте
️️️️
С. Адингра
63'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. О'Райли
63'
Замена
Л. Данк
️️️️
А. Уэбстер
Желтая карточка
Л. Вулфенден
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
М. О'Райли
54'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Л. Делап
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
(К)
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-1-3
28
Уолтон
3
Дэвис
26
Вулфенден
3
Гривз
26
О'Ши
27
Филлипс
2
Каюсте
20
Хатчинсон
19
Делап
33
Бродхед
7
Бернс
4-3-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
Уэбстер
34
Велтман
2
Эступиньян
26
Аяри
20
Балеба
33
О'Райли
7
Адингра
22
Митома
9
Педро
2
Каюсте
8
Морси
8
Морси
2
Каюсте
7
Бернс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
7
Бернс
27
Филлипс
47
Кларк
47
Кларк
27
Филлипс
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
4
Уэбстер
5
Данк
5
Данк
4
Уэбстер
26
Аяри
7
Модер
7
Модер
26
Аяри
7
Адингра
11
Минте
11
Минте
7
Адингра
33
О'Райли
10
Рюттер
10
Рюттер
33
О'Райли
9
Педро
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Педро
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брайтон
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ипсвич Таун - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
14
Офсайды
1
1
Количество передач
415
458
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.97
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Брайтон
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
28 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
28 ноября
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
28 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
28 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
28 ноября
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
28 ноября
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+