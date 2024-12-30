Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Челси
Ипсвич Таун - Челси: обзор матча 30 декабря 2024
Ипсвич Таун
30.12.2024, понедельник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Челси
12'
Л. Делап (П)
53'
О. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Челси
Желтая карточка
С. Морси
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Э. Фернандес
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
90'
+4
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
О. Хатчинсон
90'
+4
88'
Желтая карточка
Л. Колуилл
88'
Желтая карточка
М. Густо
Желтая карточка
Л. Дэвис
88'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
У. Бернс
86'
Желтая карточка
Л. Делап
83'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Й. Каюсте
77'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Н. Бродхед
77'
77'
Замена
П. Нету
️️️️
Н. Мадуэке
77'
Замена
М. Густо
️️️️
А. Дисаси
67'
Желтая карточка
М. Кайседо
65'
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Нкунку
55'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Ж. Феликс
ГОЛ! 2:0!
О. Хатчинсон
Пас отдал
Л. Делап
53'
Желтая карточка
Д. О'Ши
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Делап
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-1-1-3
28
Уолтон
3
Дэвис
3
Гривз
26
Вулфенден
26
О'Ши
2
Каюсте
8
Морси
20
Хатчинсон
19
Делап
7
Бернс
33
Бродхед
4-2-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
6
Колуилл
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
10
Палмер
20
Мадуэке
28
Нкунку
79
Феликс
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
2
Каюсте
27
Филлипс
27
Филлипс
2
Каюсте
20
Хатчинсон
14
Тэйлор
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
33
Бродхед
11
Шмодикс
11
Шмодикс
33
Бродхед
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
5
Дисаси
27
Густо
27
Густо
5
Дисаси
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
79
Феликс
11
Джексон
11
Джексон
79
Феликс
28
Нкунку
19
Санчо
19
Санчо
28
Нкунку
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Челси
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ипсвич Таун - Челси
4
4
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
226
722
Сейвы
4
4
Точность передач %
64
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.99
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Челси
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
28 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
28 ноября
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
28 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
28 ноября
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
27 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+