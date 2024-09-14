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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ипсвич Таун
Брайтон - Ипсвич Таун: обзор матча 14 сентября 2024
Брайтон
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Б. Вербрюгген
90'
+4
Желтая карточка
Й. Велтман
85'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
85'
85'
Замена
К. Чаплин
️️️️
О. Хатчинсон
85'
Замена
М. Луонго
️️️️
С. Морси
Замена
С. Адингра
️️️️
Я. Минте
68'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Хиншелвуд
68'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ж. Рюттер
67'
Желтая карточка
Д. Хиншелвуд
60'
59'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
59'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
59'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
У. Бернс
57'
Желтая карточка
О. Хатчинсон
51'
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Я. Минте
47'
7'
Желтая карточка
С. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
8
Хиншелвуд
26
Аяри
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
4-1-1-2-2
49
Мурич
4
Туанзебе
26
О'Ши
3
Гривз
3
Дэвис
27
Филлипс
8
Морси
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
7
Бернс
19
Делап
8
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
8
Хиншелвуд
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
10
Рюттер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
8
Морси
21
Луонго
21
Луонго
8
Морси
7
Бернс
27
Огбене
27
Огбене
7
Бернс
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
20
Хатчинсон
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Хатчинсон
Остались в запасе
Брайтон
Ипсвич Таун
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Брайтон - Ипсвич Таун
4
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
16
Офсайды
1
3
Количество передач
564
241
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.36
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Фалмер
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