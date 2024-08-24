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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 августа 2024
Брайтон
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
32'
Д. Уэлбек
90+5'
Ж. Педро
60'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Адингра
90'
+5
90'
Замена
Антони
️️️️
А. Диалло
Замена
С. Адингра
️️️️
К. Митома
90'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Я. Минте
90'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Б. Гилмор
90'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
89'
79'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Г. Магуайр
79'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Д. Уэлбек
79'
78'
Желтая карточка
К. Мэйну
76'
Желтая карточка
А. Диалло
Замена
К. Балеба
️️️️
Д. Милнер
73'
65'
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Диалло
Пас отдал
Н. Мазрауи
46'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Маунт
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
К. Митома
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Стил
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
8
Хиншелвуд
20
Милнер
6
Гилмор
22
Митома
11
Минте
9
Педро
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Маунт
20
Милнер
20
Балеба
20
Балеба
20
Милнер
6
Гилмор
26
Аяри
26
Аяри
6
Гилмор
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
18
Уэлбек
10
Энкисо
10
Энкисо
18
Уэлбек
11
Минте
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Минте
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
16
Диалло
7
Антони
7
Антони
16
Диалло
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
6
Количество передач
463
507
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.41
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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