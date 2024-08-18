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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Кристал Пэлас
Брентфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 18 августа 2024
Брентфорд
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
29'
Б. Мбемо
76'
Й. Висса
56'
Э. Пайннок (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Кристал Пэлас
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
Б. Ми
️️️️
Б. Мбемо
90'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
84'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Й. Висса
84'
84'
Замена
И. Сарр
️️️️
К. Ричардс
84'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
ГОЛ! 2:1!
Й. Висса
76'
74'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
А. Уортон
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Янельт
74'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
К. Шаде
74'
70'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Камада
65'
Желтая карточка
Д. Камада
58'
Желтая карточка
К. Ричардс
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Д. Муньос
46'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
45'
+1
Желтая карточка
М. Гехи
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Й. Висса
29'
22'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Й. Висса
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
18
Даичи Камада
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Пайннок
22
Коллинс
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
7
Шаде
19
Мбемо
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
2
Андерсен
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
19
Мбемо
15
Ми
15
Ми
19
Мбемо
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
14
Карвалью
14
Карвалью
9
Висса
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
27
Янельт
24
Дамсгор
24
Дамсгор
27
Янельт
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
20
Уортон
8
Лерма
8
Лерма
20
Уортон
26
Ричардс
7
Сарр
7
Сарр
26
Ричардс
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
18
Камада
10
Айю
10
Айю
18
Камада
Остались в запасе
Брентфорд
Кристал Пэлас
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Брентфорд - Кристал Пэлас
1
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
7
Нарушения
6
15
Офсайды
1
3
Количество передач
389
466
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.07
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
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