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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Арсенал
КАМАЗ - Арсенал: обзор матча 01 марта 2025
КАМАЗ
01.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
78'
Д. Караев
90'
А. Дерюгин
27'
М. Ахлинви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
А. Дерюгин
90'
88'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
М. Брнович
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
87'
83'
Замена
И. Соколов
️️️️
Д. Липовой
83'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Бердников
ГОЛ! 1:1!
Д. Караев
78'
Замена
М. Лаук
️️️️
Р. Апеков
73'
Замена
Д. Караев
️️️️
И. Жигулев
73'
Желтая карточка
И. Жигулев
72'
63'
Замена
У. Джуранович
️️️️
А. Калмыков
52'
Желтая карточка
М. Брнович
46'
Замена
М. Брнович
️️️️
М. Ахлинви
Желтая карточка
И. Козлов
45'
+1
Желтая карточка
А. Гюрджан
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Ахлинви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
13
Почивалин
19
Тананеев
22
Гюрджан
2
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
33
Фартуна
59
Моторин
53
Дерюгин
4-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
20
Волков
21
Бердников
31
Большаков
70
Ахлинви
18
Сергеев
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Калмыков
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Апеков
10
Лаук
10
Лаук
11
Апеков
10
Жигулев
10
Караев
10
Караев
10
Жигулев
Брнович
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
Брнович
70
Ахлинви
14
Брнович
14
Брнович
70
Ахлинви
9
Липовой
28
Соколов
28
Соколов
9
Липовой
21
Бердников
18
Попов
18
Попов
21
Бердников
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Александр Туркин (Астрахань)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
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