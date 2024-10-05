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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - КАМАЗ
Тюмень - КАМАЗ: обзор матча 05 октября 2024
Тюмень
05.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
42'
А. Коротаев
89'
Р. Апеков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - КАМАЗ
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Апеков
Желтая карточка
Д. Талалай
88'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Коротаев
75'
73'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Караев
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Карпов
71'
62'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Абрамов
Замена
М. Петров
️️️️
А. Кулишев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
34
Храмцов
44
Сухорученко
72
Бем
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
11
Карпов
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
19
Тананеев
22
Гюрджан
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
32
Кулишев
13
Петров
13
Петров
32
Кулишев
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
4
Абрамов
11
Апеков
11
Апеков
4
Абрамов
Остались в запасе
Тюмень
КАМАЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Тюмень - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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