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Расписание матчей
Боливия. Примера
Стронгест - Боливар
Стронгест - Боливар: онлайн-трансляция 12 августа 2024
Стронгест
12.08.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, группа A, 11 тур
0 : 0
Перенесен
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Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
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Стронгест
Боливар
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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