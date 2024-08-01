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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Сан-Хосе Оруро
Боливар - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 01 августа 2024
Боливар
01.08.2024, четверг, 01:00
Боливия. Примера, группа D, 8 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Хосе Оруро
10'
B. SÃ¡vio
38'
Х. Вака
65'
A. Oviedo
77'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Сан-Хосе Оруро
ГОЛ! 4:0!
Фабио
77'
Замена
Фабио
️️️️
P. Rodriguez
73'
Замена
J. Velásquez
️️️️
A. Oviedo
73'
Замена
К. Мельгар
️️️️
B. SÃ¡vio
69'
ГОЛ! 3:0!
A. Oviedo
65'
Замена
Э. Вака
️️️️
L. Fernando Paz
63'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
A. Granell
62'
61'
Замена
G. Comas
️️️️
R. Tarasco
Желтая карточка
Х. Вака
55'
ГОЛ! 2:0!
Х. Вака
Пас отдал
Р. Вака
38'
Желтая карточка
Р. Вака
31'
ГОЛ! 1:0!
B. SÃ¡vio
Пас отдал
P. Rodriguez
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
19
A. Oviedo
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
(К)
ПЗ
6
Alex Granell
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Хенри Вака
АП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
3
Wallace
ЦЗ
6
V. Melgar
(К)
ЦЗ
20
Brian Sobrero
ЦЗ
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
11
J. Sanguinetti
ЦП
2
S. Torres
ЦП
14
Kevin García
ЦП
38
Ruben Tarasco
ЦП
33
Andrés Landa
ЦФ
14
H. Sanchez
ЦФ
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
80
Карлос Мельгар
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Сан-Хосе Оруро
13
Jorge Arauz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
14
Lider Yanarico
ЦЗ
40
Nils Huasna
ЦЗ
24
H. Rodriguez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
77
Gastón Comas
ЦП
51
Alain de Guzman
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лампе
3
Андерсон
19
8
2
Роча
4
Сагредо
6
11
Вака
7
Вака
17
10
4-4-2
1
Банегас
6
20
4
3
2
14
38
11
14
33
6
21
Фернандес
21
Фернандес
6
8
6
Вака
6
Вака
8
10
80
Мельгар
80
Мельгар
10
17
90
Фабио
90
Фабио
17
19
7
7
19
38
77
77
38
Остались в запасе
Боливар
Сан-Хосе Оруро
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
Главный тренер
Флавио Робатто
13
Jorge Arauz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
14
Lider Yanarico
ЦЗ
40
Nils Huasna
ЦЗ
24
H. Rodriguez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
51
Alain de Guzman
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
Остались в запасе
13
Jorge Arauz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
14
Lider Yanarico
ЦЗ
40
Nils Huasna
ЦЗ
24
H. Rodriguez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
51
Alain de Guzman
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
23
Luis Alí
ЦФ
19
Jeymer Diaz
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Боливар - Сан-Хосе Оруро
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
8
Офсайды
8
2
Количество передач
427
314
Сейвы
6
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
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2
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2
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2025.07.22 12:30
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2025.06.17 11:43
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2023.06.26 20:32
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